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Военкор Сладков отреагировал на обрушение моста в Брянской области

Военкор Сладков выразил надежду, что одним украинским мостом будет меньше
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Telegram-канал «НОВОСТИ БРЯНСКА»

Военный корреспондент Александр Сладков допустил, что Украина будет ждать ответного удара во время переговоров в Стамбуле, которые пройдут 2 июня. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, комментируя обрушение моста в Брянской области.

«[На Украине] ждут от нас большого ответа прям в переговоры. Прошлый раз тоже была провокация. Рвануть электричку с детьми это не великая диверсионная доблесть. Но я очень надеюсь, что одним украинским мостом будет меньше. В нужный для нас момент», — отметил он.

Сладков подчеркнул, что российские войска работают только по военным целям.

По информации СК, сообщение об обрушении моста в Брянской области поступило 31 мая в 22:50 по московскому времени. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в медицинские организации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. По оперативным данным, в результате происшествия семь человек не выжили.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.

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