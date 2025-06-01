Депутат Рады Дмитрук о подрыве моста под Брянском: это шаг к миру от Зеленского

Подрыв моста в Брянской области является очередным шагом к миру по формуле президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Это очередной шаг к миру по формуле Зеленского. Напомню, переговоры запланированы на 2 июня», — написал он.

Поздно вечером 31 мая в Брянской области неподалеку от поселка Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Telegram-канал Mash сообщает, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Число пострадавших при обрушении моста выросло до 44 человек, четверо не выжили.

По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения моста в Брянской области, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

Ранее в Верховной раде заявили о превращении Украины в концлагерь.