На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Число погибших в Брянской области в результате обрушения моста возросло до семи

Богомаз: в Брянской области в результате обрушения моста погибли семь человек
close
Telegram-канал «Baza»

В Брянской области в результате обрушения моста на поезд погибли семь человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медицинские организации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей», — отметил он.

Двое из пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, уточнил Богомаз.

Губернатор рассказал, что на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются, добавил Богомаз.

По информации СК, сообщение об обрушении моста поступило 31 мая в 22:50 по московскому времени. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами