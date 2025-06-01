Число погибших в Брянской области в результате обрушения моста возросло до семи

Богомаз: в Брянской области в результате обрушения моста погибли семь человек

В Брянской области в результате обрушения моста на поезд погибли семь человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медицинские организации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей», — отметил он.

Двое из пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, уточнил Богомаз.

Губернатор рассказал, что на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения.

Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются, добавил Богомаз.

По информации СК, сообщение об обрушении моста поступило 31 мая в 22:50 по московскому времени. Telegram-канал Mash уточнил, что в это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции, а фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.