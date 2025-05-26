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В аэропортах Вологды и Череповца введены ограничения

В аэропортах Вологды и Череповца введены ограничения на прием и выпуск рейсов
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Shutterstock

В аэропортах Вологды и Череповца введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

В ведомстве уточнили, что ограничения действуют в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого Кореняко сообщал, что из-за временных ограничений, действующих в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая, 32 самолета были отправлены на запасные аэродромы.

Утром 26 мая временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Ярославля. Этим же утром работу приостанавливал аэропорт Грабцево в Калуге.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины направили в сторону российских территорий десятки беспилотников. После взрывов в Алексине и некоторых районах Тулы отключилось электричество, а в Ивановской области украинские военные пытались атаковать Дмитриевский химический завод.

Вечером 25 мая в аэропорту Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности пассажиров. В этом же регионе жители Елабуги также сообщали о взрывах над городом.

Ранее эксперт рассказал, чем нынешние атаки украинских БПЛА на российские регионы отличаются от предыдущих.

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