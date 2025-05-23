Эксперт назвал отличие нынешних атак дронов ВСУ на регионы РФ от предыдущих

Военный обозреватель Влад Шлепченко в материале для Tsargrad.tv прокомментировал массовые атаки украинских дронов на территорию РФ. По его словам, Киев по-прежнему пытается поразить предприятия, склады и военные объекты, однако теперь эти цели являются лишь бонусом, а основной ущерб, по задумке противника, наносится самим присутствием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российском воздушном пространстве. В частности, речь идет о приостановке работы аэропортов.

По мнению эксперта, для более эффективной борьбы с украинскими беспилотниками России следует возродить войска противовоздушной обороны (ПВО), вернув им статус вида Вооруженных сил и выведя из подчинения Воздушно-космических сил (ВКС), которые решают слишком большой спектр задач.

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА в небе над 13 регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В воздушном пространстве столичного региона и республики Крым уничтожили 24 и 22 беспилотника соответственно. Над территорией Тульской области ликвидировали 18 БПЛА, над Курской областью — 11, над Орловской и Брянской областями — по восемь. Еще шесть дронов были перехвачены в Рязанской области, пять — в Калужской области, по три — в Белгородской и Ивановской областях, два — во Владимирской области. Кроме того, системы ПВО сбили по одному летательному аппарату над Липецкой и Воронежской областями.

Ранее в Липецкой области несколько человек пострадали после атаки БПЛА.