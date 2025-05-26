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В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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Олег Смыслов/РИА Новости

Аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Этим же утром приостановил работу аэропорт Грабцево в Калуге. По словам представителя Росавиации, воздушная гавань перестала временно принимать и выпускать самолеты в 06:57 мск.

Также работу приостанавливали в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя 20 минут ограничения сняли.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией страны уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Брянской и Белгородской областях ликвидировали 31 и 16 дронов соответственно. 11 дронов сбили в небе над Курской областью, девять — над Тульской, восемь — над Орловской, шесть — в Московском регионе. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников над территорией Калужской области, четыре — над Ивановской, по два — над Рязанской и Владимирской областями и по одному — над Ярославской областью и в Республике Татарстан.

Ранее эксперт рассказал, чем нынешние атаки украинских БПЛА на российские регионы отличаются от предыдущих.

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