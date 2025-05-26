Атака химзавода и блэкаут: ВСУ пытались ударить беспилотниками по России

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов. С вечера 25 мая дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников. После взрывов в Алексине и некоторых районах Тулы отключилось электричество, а в Ивановской области украинские военные пытались атаковать Дмитриевский химический завод. Что известно о ночных ударах — в материале «Газеты.Ru».

Взрывы и блэкаут

Над территорией Тульской области в течение ночи уничтожили девять украинских беспилотников. После одной из атак произошло массовое отключение электроэнергии. О блэкауте в Алексине и нескольких районах Тулы сообщил Telegram-канал Mash.

Как отметили журналисты, в небе над регионом прогремело более 10 взрывов. Свет пропал на семи улицах в Привокзальном районе областного центра и в Алексине. О перебоях с электроэнергией сообщил и Telegram-канал SHOT. Он уточнил, что о звуках пролетов БПЛА и взрывах рассказали также жители Новомосковска.

На устранение последствий аварии отправили ремонтные бригады. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев утром сообщил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, а подразделения ПВО находятся в полной готовности. С 13:00 воскресенья до 06:30 понедельника военные уничтожили 20 украинских дронов, уточнил Миляев.

Утром ВСУ продолжили атаки на Тульскую область. С 07:20 до 07:50 подразделения ПВО уничтожили еще пять БПЛА самолетного типа.

«За весь период с начала объявления опасности — с 14:59 25 мая — повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу. Ситуация на контроле», — написал губернатор.

Он призвал жителей быть внимательными, а в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться в экстренные службы.

Накануне украинский беспилотник ударил по Никольскому собору в Епифани. Повреждения получил купол храма, крест на нем уцелел. На место происшествия прибыла группа разминирования, взрывчатых веществ не обнаружили.

«Специалисты начали оценивать повреждения собора и ущерб от атаки дрона. Этот храм — объект федерального культурного наследия. В частных домах рядом с собором частично были повреждены окна. В ближайшее время их заменят на новые», — уточнял Дмитрий Миляев.

Ранее один из аппаратов рухнул во дворе дома на улице Металлургов в Туле. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, жильцов разместили в гостинице. Коммунальщики вывозят мусор, а ремонтные бригады временно закрывают окна поликарбонатом. Как отметил губернатор, специалисты занимаются восстановлением поврежденной кровли многоквартирного дома.

Регионы под прицелом

В оперативном штабе Ивановской области сообщили об отражении атаки БПЛА в Кинешме. В промзоне зафиксировали падение обломков беспилотников.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы», — отметили в оперштабе.

Там уточнили, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

ВСУ могли попытаться ударить по Дмитриевскому химическому заводу в Кинешме. Местные жители сообщили, что в районе предприятия раздалось не менее двух взрывов.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, без света остались жители сел Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило. Специалисты приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны, уточнил глава региона.

За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 69 беспилотниками, заявил Гладков. В поселке Борисовка повреждения получили три квартиры в многоквартирном доме, восемь автомобилей и надворная постройка, две машины в селе Соболевка, надворная постройка, складское помещение, цех и пять грузовых автомобилей в Шебекине, а также три трактора в селе Купино.