На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Елабуги сообщили о взрывах на фоне атаки беспилотников

SHOT: дроны ВСУ пытаются атаковать Татарстан, над Елабугой произошли взрывы
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины предпринимают попытки атаковать территорию Татарстана, над Елабугой произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Татарстан. Жители Елабуги сообщают о взрывах над городом», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:13 по московскому времени.

По данным SHOT, многочисленные взрывы в небе «начали греметь примерно в 22:40». Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого в аэропорту Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что с 22:05 аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Минобороны России сообщило, что с 13:00 до 20:00 территорию страны атаковал 51 украинский беспилотник. Больше всего БПЛА (21) сбили в небе над Курской областью. Орловскую и Тульскую область атаковало примерно одинаковое количество беспилотников — 12 и 11 соответственно. В налете на Московский регион участвовали шесть дронов, а в Калужской области ликвидировали один БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами