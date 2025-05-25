Жители Елабуги сообщили о взрывах на фоне атаки беспилотников

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины предпринимают попытки атаковать территорию Татарстана, над Елабугой произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Татарстан. Жители Елабуги сообщают о взрывах над городом», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:13 по московскому времени.

По данным SHOT, многочисленные взрывы в небе «начали греметь примерно в 22:40». Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого в аэропорту Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что с 22:05 аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Минобороны России сообщило, что с 13:00 до 20:00 территорию страны атаковал 51 украинский беспилотник. Больше всего БПЛА (21) сбили в небе над Курской областью. Орловскую и Тульскую область атаковало примерно одинаковое количество беспилотников — 12 и 11 соответственно. В налете на Московский регион участвовали шесть дронов, а в Калужской области ликвидировали один БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.