В Росавиации отчитались об обстановке в московских аэропортах на фоне ограничений

Кореняко: 32 самолета отправили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Из-за временных ограничений, действующих в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском 25 и 26 мая, 32 самолета отправили на запасные аэродромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент практически все воздушные суда приземлились в аэропортах первоначального назначения.

Кореняко добавил, что по состоянию на 10:00 мск, в аэропортах столичного региона три рейса задержали на более чем два часа.

Представитель Росавиации подчеркнул, что несмотря на задержки, обстановка в аэропортах спокойная, массовых скоплений пассажиров не наблюдается. Он уточнил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Кореняко напомнил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Утром 26 мая временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Ярославля.

Этим же утром работу приостановил аэропорт Грабцево в Калуге. По словам Артема Кореняко, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

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