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В аэропорту Калуги введен режим «ковер»

В аэропорту Калуги введен временный запрет на прием и выпуск самолетов
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги — Грабцево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения введены с 06:57 по московскому времени. Причиной названо обеспечение безопасности полетов гражданских самолетов.

Других подробностей Кореняко не привел.

До этого сообщалось, что рано утром 26 мая в московских аэропортах Внуково, Домодедово, в подмосковном Жуковском и в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения ввели на фоне атак беспилотников. Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты еще два БПЛА.

Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что на окраинах Тулы на фоне атаки беспилотников было слышно более десятка взрывов. Также взрывы и звуки пролета БПЛА слышали жители городов Алексин и Новомосковск.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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