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Три аэропорта Московского региона ввели ограничения

Росавиация: ограничения ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский
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Алексей Майшев/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, временные ограничения в трех аэропортах были введены с 20:25 мск.

В 18:25 мск сообщалось, что во Внуково, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один беспилотник, летевший к столице.

До этого временные ограничения были введены в аэропорту Калуги. В этот же день ограничения вводились в аэропорту Внуково.

В течение ночи прием и выпуск воздушных судов также несколько раз приостанавливали аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

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