Пилоты услышали на российском рейсе странные сообщения на аварийной частоте

Пилоты двух самолетов российских рейсов получили странные сообщения во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

22 марта Airbus A320 выполнял рейс из аэропорта Шереметьево в Магнитогорск. Когда воздушный борт находился в районе Самары, члены экипажа услышали на аварийной частоте сигнал о пожаре в двигателе от воздушного судна с номером 97714. Такой же сигнал прозвучал в кабине другого Airbus A320, который направлялся в Астану.

В результате выяснилось, что самолет с номером 97714 не получал разрешения на использование воздушного пространства. В тот момент борт находился в сборочном цехе Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Причины произошедшего в данный момент выясняются.

Накануне стало известно, что пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который был в составе экипажа самолета, совершившего в 2023 году аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволили из авиакомпании.

Ранее авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами.