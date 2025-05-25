В двух московских аэропортах сняли ограничения на работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры отменили в 02:25 мск. Таким образом, вторые за ночь ограничения для столичных воздушных гаваней ввели на 25 минут.

В первый раз работу данных аэропортов приостанавливали в 23:35. Прием и отправку рейсов пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Ограничения оставались в силе на протяжении полутора часов — до 01:05.

До этого в Калуге приостановили работу Грабцево. С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы. Введенные меры все еще действуют.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.