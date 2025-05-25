В трех аэропортах Москвы сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что ограничения перестали действовать в 18:05 по московскому времени.

До этого временные ограничения были введены в аэропорту Калуги. В этот же день ограничения вводились в аэропорту Внуково.

В течение ночи прием и выпуск воздушных судов также несколько раз приостанавливали аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

24 мая в Калуге приостанавливалась работа аэропорта Грабцево. С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.