Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один беспилотник, летевший к Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Это уже пятый уничтоженный БПЛА на подлете к Москве за час с лишним. Сообщения о сбитых дронах поступали от Собянина с 16:55 до 18:08 мск.

По данным МО РФ, в период с полуночи до семи утра 25 мая над регионами России перехватили и сбили 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 13 из них были сбиты в Московской области.

Наибольшая активность БПЛА зафиксирована в Тульской области — там сбили 16 аппаратов. По 14 дронов уничтожали в Брянской и Калужской областях, 13 в Тверском регионе. По десять целей удалось ликвидировать в небе над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, восемь беспилотников были сбиты над Орловской областью, семь — в районе Республики Крым. По данным Минобороны, также по одному аппарату было уничтожено в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях, и два — в Смоленской.

Ранее Никольский собор в тульской Епифани получил повреждения из-за атаки дрона ВСУ.