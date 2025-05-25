В аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4:43 мск введены в аэропорту Внуково», — сказано в сообщении.

До этого ограничения во Внуково вводились в 01:17 мск. В течение ночи прием и выпуск воздушных судов также несколько раз приостанавливали аэропорты Домодедово, Жуковски» и Шереметьево.

24 мая в Калуге приостанавливалась работа аэропорта Грабцево. С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Утром в Грабцево тоже вводили временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Они действовали с 04:45 на фоне опасности атак вражеских беспилотников в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Курской и Воронежской областях. В 8:00 аэропорт Грабцево вернулся к работе.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.