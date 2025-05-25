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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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Shutterstock

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения в воздушной гавани ввели в 15:08 по московскому времени.

До этого временные ограничения были введены в московском аэропорту Внуково. В течение ночи прием и выпуск воздушных судов также несколько раз приостанавливали аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

24 мая в Калуге приостанавливалась работа аэропорта Грабцево. С 21:45 аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Утром в Грабцево тоже вводили временные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Они действовали с 04:45 на фоне опасности атак вражеских беспилотников в Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Курской и Воронежской областях. В 8:00 аэропорт Грабцево вернулся к работе.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

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