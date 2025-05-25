Рогов: подозрительный предмет обнаружен в Васильевке в Запорожской области

Оперативные службы обнаружили подозрительный предмет в центре города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, опасную находку обезвредят путем контролируемого подрыва.

«В городе может быть слышен звук взрыва, местному населению беспокоиться не стоит», — сказал Рогов.

Он отметил, что в настоящее время обстановка в Васильевке спокойная.

24 мая российский сапер с позывным «Шмель» рассказал, что украинские операторы беспилотных летательных аппаратов сбрасывают с дронов в Белгородской области взрывные устройства, замаскированные под кукурузу.

В середине мая в Луганской народной республике обнаружили мины, замаскированные под грибы. Их разбросали украинские военнослужащие перед отступлением.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель села Беловское пострадал при детонации мины «колокольчик». По его словам, мужчина косил траву на своем участке и заметил подозрительный предмет. Когда он к нему нагнулся, произошел взрыв.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат.