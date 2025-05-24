Сапер рассказал, что ВСУ маскируют снаряды под кукурузу

Украинские операторы БПЛА сбрасывают с дронов в Белгородской области взрывные устройства, замаскированные под кукурузу. Об этом рассказал российский сапер с позывным Шмель, сообщили в Минобороны.

«Самодельные взрывные устройства сбрасываются у них и с БПЛА. Могут они [быть] и под обычную деревяшку замаскированные, и под кукурузу, траву», — рассказал он.

Разминирование в Белгородской области саперы проводят совместно с добровольческим отрядом «Барс-Белгород».

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по территории Белгородской области. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, были зафиксированы атаки 160 беспилотников. В Белгородском районе атакам подверглись поселки Малиновка, Разумное и села Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Хутор, Лозовое, Нижний Ольшанец, Отрадное, Петровка, Солохи и Устинка.

До этого Гладков попросил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 3 млрд рублей на отселение некоторых жителей своего региона.

Ранее в Белгородской области нашли нарушения при строительстве оборонительных сооружений.