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В ЛНР показали мины-грибы, которые ВСУ раскидали в лесах при отступлении

Третьяков: ВСУ раскидали под Кременной в ЛНР замаскированные под грибы мины
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Telegram-канал «Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В. Ю.»

В Луганской народной республике (ЛНР) обнаружены мины, замаскированные под грибы, их разбросали украинские военнослужащие перед отступлением. Об этом рассказал глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

«Эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьезную угрозу», — написал глава администрации.

Третьяков призвал местных жителей к осторожности и по возможности отказаться от посещения лесов и лесополос. В случае, если были замечены подозрительные предметы или ситуации, немедленно глава администрации округа призвал сообщить об этом в местные органы власти или правоохранительные органы.

9 мая замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что стране пора выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Она подчеркнула, что Киев является участником конвенции с 2006 года. По ее мнению, пришло время поддержать настойчивые просьбы украинских военных и предпринять шаги для выхода страны из соглашения.

Ранее в белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.

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