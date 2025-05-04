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В белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву

Гладков: в селе Беловское при детонации мины «колокольчик» ранен мирный житель
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации мины «колокольчик». Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, житель села Беловское косил траву на своем участке и заметил подозрительный предмет. Когда он к нему нагнулся, произошел взрыв.

«Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — написал чиновник.

Он добавил, что сейчас на месте взрыва работают сотрудники оперативных служб.

19 апреля в Курской области житель Беловского района наступил на оставленную ВСУ мину «лепесток». 49-летний мужчина получил минно-взрывное ранение. У него произошла травматическая ампутация правой стопы. Медики оказали ему помощь и доставили пострадавшего в Курскую областную больницу. В связи со случившимся врио губернатора региона Александр Хинштейн подчеркнул, что в курском приграничье остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов и призвал местных жителей не возвращаться туда, пока это не будет безопасно.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат.

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