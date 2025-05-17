В Кремле рассказали, что должно предшествовать новым переговорам РФ и Украины

РФ и Украине первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Турции. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, когда Москва и Киев планируют провести второй раунд переговоров. Однако представитель Кремля не стал называть никаких возможных сроков для организации такой встречи.

«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего выполнить обмен «1000 на 1000» и обменяться вот теми самыми перечнями условий, о которых <...> вчера сказал [помощник президента РФ, возглавивший российскую делегацию, Владимир] Мединский», — сказал он.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, во встрече принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

После завершения переговоров Мединский рассказал, что Москва «в целом удовлетворена» результатами беседы. В ходе переговоров стороны выдвинули свои условия урегулирования конфликта, договорились осуществить обмен пленными военнослужащими по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность организации встречи лидеров двух стран.

Как отметил Фидан, также российская и украинская делегации достигли принципиального соглашения о проведении второй встречи.

Ранее на Украине рассказали о следующей цели властей после переговоров с РФ.