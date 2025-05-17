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На Украине заявили, что Россия выдвинула новые требования на переговорах

МИД Украины: Россия выдвинула новые требования на переговорах в Стамбуле
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Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле российской стороной были озвучены ряд «неприемлемых» требований. Об этом он сказал журналистам на брифинге.

По словам дипломата, Киеву предстоит детально изучить полученные документы, чтобы дать им оценку.

Тихий не стал раскрывать подробности беседы, сославшись на дипломатический этикет.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» встречи. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее стали известны требования, выдвинутые Россией на переговорах в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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