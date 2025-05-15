На главу формирования МВД ПНЕ Ливии совершили покушение

На главу вооруженного отряда, связанного с базирующимся в Триполи Правительством национального единства (ПНЕ), было совершено покушение. Об этом сообщает телеканал Libya al-Ahrar.

По его информации, некоторое время назад несколько неизвестных открыли огонь по машине Али аль-Джабари, командующего Силами поддержки служб безопасности в регионах — формирования, входящего в состав МВД ПНЕ.

Ожесточенные столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. Местное МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности (SSA). Причиной эскалации стала ликвидация главы аппарата Абдельгани аль-Кикли. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу. Запланированные рейсы были перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

13 мая ливийское министерство обороны сообщило об успешном завершении военной операции, однако в ночь на 14 мая в Триполи возобновились вооруженные столкновения между силами ПНЕ и SSA.

Позже стало известно, что стороны конфликта в столице Ливии достигли соглашения о прекращении огня.

Ранее военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии.