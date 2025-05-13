Военная операция в ливийском Триполи завершена

Военная операция в столице Ливии Триполи успешно завершена. Об этом сообщило Министерство обороны Правительства национального единства.
В ходе конфликта пострадали шесть человек.
По информации журналистов, в районах, где велась стрельба, временно отключили электричество.
Как сообщает ТАСС, российское посольство, расположенное вдали от зоны столкновений на юге города, не пострадало.
«Дипмиссия находится в безопасности», — подтвердил источник в представительстве.
Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая.
В МВД страны подчеркнули, что в городе происходят столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности.
Подчеркивается, что столкновения вспыхнули после нападения на главу аппарата Абдельгани аль-Кикли.
Позднее стало известно, что международный аэропорт Митига, расположенный в столице Ливии Триполи, временно приостановил свою деятельность. Все запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.
Ранее медики Триполи подготовились к ЧС в связи со столкновениями в городе.