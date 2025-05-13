В Триполи произошли столкновения

Ожесточенные столкновения начались в столице Ливии. Об этом сообщает агентство Libyan News Agency.

Отмечается, что МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах.

В ведомстве подчеркнули, что в городе происходят столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности.

Подчеркивается, что столкновения вспыхнули после нападения на главу аппарата Абдельгани аль-Кикли.

До этого международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила, что их больница в Олд-Фангаке в Южном Судане подверглась бомбардировке. Глава миссии Мамман Мустафа решительно осудил произошедшее.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.