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СМИ: в Ливии убит глава службы безопасности при Президентском совете

Al Wasat: в Триполи убит глава службы безопасности при Президентском совете
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Глава управления поддержания стабильности (службы безопасности) при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли погиб в результате перестрелки в штабе 444-й бригады в Триполи. Об этом сообщает газета Al Wasat со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным издания, звуки стрельбы слышны в южных районах столицы — Айн-Зара и Салах Ад-Дин.

На улицах столицы танки. МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах. В ведомстве сообщили, что в городе происходят столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности.

Международный аэропорт Митига, расположенный в столице Ливии, приостановил работу. Все запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата. Столкновения вспыхнули после нападения на главу аппарата Абдельгани аль-Кикли.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

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