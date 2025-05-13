Военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии

События в Триполи могут привести к серьезной эскалации, если сторонники главы управления поддержания стабильности (службы безопасности) при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли предпримут попытки вернуть влияние. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Лямин.

«Оба действующих в Ливии правительства довольно слабые и вынуждены опираться на вооруженные формирования и их лидеров. <...> События минувшей ночи в Триполи являются продолжением многолетних разборок между группировками, контролирующими столицу и северо-западную часть страны», — отметил Лямин.

Он добавил, что каждая из группировок пытается удержать свои позиции. Более того, влияние оказывают внешние игроки, в частности Турция.

Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая. МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу, запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

13 мая ливийское министерство обороны сообщило об успешном завершении военной операции. В ходе конфликта пострадали шесть человек, убит Абдельгани аль-Кикли.

Ранее Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией.