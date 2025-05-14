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В Триполи произошли столкновения

Al Wasat: в нескольких районах Ливии вновь происходят столкновения
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Shutterstock

В нескольких районах Триполи произошли столкновения. Об этом сообщает Al Wasat.

Очевидцы рассказали, что на некоторых въездах в город и на дороге Аль-Шатт, которая ведет к аэропорту Митига, были развернуты силы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности.

До этого военный эксперт Юрий Лямин заявил, что события в Триполи могут привести к серьезной эскалации, если сторонники главы управления поддержания стабильности (службы безопасности) при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли предпримут попытки вернуть влияние.

Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая. МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу, запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

13 мая ливийское министерство обороны сообщило об успешном завершении военной операции.

Ранее медики Триполи подготовились к ЧС в связи со столкновениями в городе.

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