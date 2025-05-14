Cтороны конфликта в Ливии достигли соглашения о прекращении огня

Cтороны конфликта в столице Ливии Триполи достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство национального единства (ПНЕ) страны.

Согласно заявлению ПНЕ, в городе будет развернута нейтральная сила.

Ожесточенные столкновения в столице Ливии начались вечером 12 мая. Местное МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу, запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

13 мая ливийское министерство обороны сообщило об успешном завершении военной операции, однако в ночь на 14 мая в Триполи возобновились вооруженные столкновения между силами правительства национального единства и Аппаратом поддержки стабильности (SSA).

В ночь на 14 мая сообщалось, что большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от Триполи. В судебной полиции столичной провинции подчеркнули, что в результате ожесточенных столкновений около и перед тюрьмой «Аль-Джудейда» произошла паника.

Ранее заключенные сбежали из тюрьмы к востоку от Триполи.