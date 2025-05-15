В Триполи вооруженная группа открыла огонь по протестующим

Вооруженная группировка, которая поддерживает Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, открыла огонь по протестующим в центре Триполи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Libya Press.

По его данным, митингующие, выступающие против действий ПНЕ, собрались на Зеленой площади, которая находится в центре ливийской столицы.

Ожесточенные столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. Местное МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу. Запланированные рейсы были перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

13 мая ливийское министерство обороны сообщило об успешном завершении военной операции, однако в ночь на 14 мая в Триполи возобновились вооруженные столкновения между силами ПНА и Аппаратом поддержки стабильности (SSA).

Позже стало известно, что стороны конфликта в столице Ливии достигли соглашения о прекращении огня.

Ранее военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии.