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В Триполи вооруженная группа открыла огонь по протестующим

Libya Press: вооруженная группировка открыла огонь по протестующим в Триполи
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Yousef Murad/AP

Вооруженная группировка, которая поддерживает Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, открыла огонь по протестующим в центре Триполи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Libya Press.

По его данным, митингующие, выступающие против действий ПНЕ, собрались на Зеленой площади, которая находится в центре ливийской столицы.

Ожесточенные столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. Местное МВД сообщало, что в городе происходили столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Международный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, временно приостановил работу. Запланированные рейсы были перенаправлены в аэропорт города Мисурата.

13 мая ливийское министерство обороны сообщило об успешном завершении военной операции, однако в ночь на 14 мая в Триполи возобновились вооруженные столкновения между силами ПНА и Аппаратом поддержки стабильности (SSA).

Позже стало известно, что стороны конфликта в столице Ливии достигли соглашения о прекращении огня.

Ранее военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии.

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