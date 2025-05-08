Депутат заверила, что к 9 мая все ветераны получат выплаты ко Дню Победы

Депутат Цунаева: выплаты к 9 мая до праздника получат все ветераны

Разовые выплаты к 80-летию Победы ветераны получат до 9 мая. Об этом сообщила первый зампред Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с ТАСС.

«‎Процесс продолжается. Выплатами занимаются региональные министерства труда и органы соцзащиты, поэтому до 9 мая работа будет продолжаться. Все списки сверили, учет ведется», — сказала она.

Цунаева отметила, что выплаты получат не только ветераны войны, но и приравненные к ним категории граждан.

4 мая депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат выплату к 80-летнему юбилею Дня Победы. По его словам, в большинстве российских регионов средства начали выплачивать ветеранам еще до майских праздников.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.

В свою очередь глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также заявил, что к 80-летию Победы ветеранам республики выплатят по 80 тысяч рублей единовременно.

Ранее сообщалось, что ветераны Подмосковья получат единовременную выплату ко Дню Победы.