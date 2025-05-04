В Госдуме рассказали о социальных выплатах к 9 Мая

Участникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат выплату к 80-летнему юбилею Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Ее получат те, чьи судьбы связаны с самыми героическими страницами истории XX века», — рассказал он.

Депутат добавил, что в большинстве российских регионов средства начали выплачивать ветеранам еще до майских праздников.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.

В свою очередь глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также заявил, что к 80-летию Победы ветеранам республики выплатят по 80 тысяч рублей единовременно.

Ранее сообщалось, что ветераны Подмосковья получат единовременную выплату ко Дню Победы.