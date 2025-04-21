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Ветераны Подмосковья получат единовременную выплату ко Дню Победы

Почти 8 тысяч ветеранов Подмосковья получат единовременную выплату к 9 мая
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Около 7,9 тыс. ветеранов и тружеников тыла Московской области получат выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплаты ветеранам доставит «Почта России».

Согласно указу президента Российской Федерации, сумма зависит от категории получателей. По 80 тыс. рублей выплатят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны; по 55 тыс. рублей — работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто. Помимо этого, людей, переживших тяготы войны, поддержат и региональные власти.

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