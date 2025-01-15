Ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей единовременно

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом глава государства сообщил на заседании организационного комитета «Победа», стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля.

«В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной Победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества», — отметил российский лидер.

Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

В октябре Путин заявил, что страны Содружества независимых государств совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Среди прочего российский лидер предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в Войне.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.