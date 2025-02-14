Глава ДНР пообещал выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что к 80-летию Победы ветеранам республики выплатят по 80 тысяч рублей единовременно. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

По поручению Пушилина волонтеры также будут курировать ветеранов Великой Отечественной войны и СВО. Глава региона добавил, что ветераны должны чувствовать заботу постоянно, а не только перед праздником.

«‎Необходимо до конца апреля привести в порядок, благоустроить все воинские захоронения, памятники на территории республики»‎, — добавил глава ДНР.

Кроме того, Пушилин сказал, что на уроках «Разговоры о важном» должна изучаться тема о вкладе Донбасса в Победу в Великой Отечественной войне. Он попросил Министерство образования включить ее в программу обучения.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.