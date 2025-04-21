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Эдгард Запашный вспомнил о необычном подарке от папы Римского Франциска

Эдгард Запашный: папа Римский Франциск подарил нам памятные крестики
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Alessandro Bianchi/Reuters

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что шесть лет назад ему довелось выступить в Ватикане, где он встретился с папой Римским Франциском. На память о себе он оставил российским артистам подарки, сообщил Запашный 360.ru.

Папа Римский уделял большое внимание встречам с культурными деятелями, отметил Запашный. По его словам, его знакомству с понтификом поспособствовал друг, руководитель итальянского цирка.

«Мы дали небольшое представление, после чего нам позволили подойти к Франциску и поздороваться, — вспоминает Эдгар Запашный. — Он поприветствовал нас, мы сделали общее фото. А потом папа римский всем нам подарил на память крестики».

Он выразил соболезнования католическому миру в связи с уходом понтифика из жизни.

Напомним, сегодня стало известно, что Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) ушел из жизни в возрасте 88 лет. С 14 февраля он пребывал в больнице для лечения клинических осложнений, вызванных полимикробной инфекцией дыхательных путей.

Ранее Никас Сафронов заявил, что каждый день молился за здоровье папы Римского.

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