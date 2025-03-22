Папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после лечения. Об этом пишет Reuters.

Также он опроверг появившуюся в СМИ информацию, что понтифик якобы собирается отречься от престола. Священнослужитель отметил, что папа Римский идет на поправку и чувствует себя лучше.

«У папы Римского все хорошо, но кислородная терапия высушивает все. <...> В целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — заверил кардинал.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Ранее Ватикан впервые после госпитализации показал папу Римского.