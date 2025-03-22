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Папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения

Кардинал Фернандес: папе Римскому Франциску нужно вновь учиться говорить
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Yara Nardi/Reuters

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после лечения. Об этом пишет Reuters.

Также он опроверг появившуюся в СМИ информацию, что понтифик якобы собирается отречься от престола. Священнослужитель отметил, что папа Римский идет на поправку и чувствует себя лучше.

«У папы Римского все хорошо, но кислородная терапия высушивает все. <...> В целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — заверил кардинал.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Ранее Ватикан впервые после госпитализации показал папу Римского.

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