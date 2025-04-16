Отца Леонида Волкова внесли в список экстремистов и террористов

Отца экс-главы »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) 69-летнего Михаила включили в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 года рождения, город Свердловск Свердловской области», — указано на портале.

О задержании отца иноагента сообщалось 3 апреля. По предварительной информации, Михаила Волкова подозревают в финансировании ФБК. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела. Волков-старший находится под подпиской о невыезде.

Сам Леонид Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова-младшего по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее сообщалось, что жителя Челябинска задержали по подозрению в призывах к терроризму в соцсетях.