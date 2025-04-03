Отца Леонида Волкова отпустили под подписку о невыезде

Суд избрал меру пресечения отцу экс-главы »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Михаилу по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По Волкову мера — подписка о невыезде», — говорится в сообщении.

О задержании отца иноагента сообщалось 3 апреля. По предварительной информации, Михаила Волкова подозревают в финансировании ФБК. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела.

Сам Леонид Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее в Госдуме призвали Роскомнадзор пресечь распространение нового альбома известного рэпера-иноагента.