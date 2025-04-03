В Екатеринбурге задержали отца экс-главы ФБК Волкова

Правоохранители задержали в Екатеринбурге отца экс-главы »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, причина задержания — финансирование ФБК.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса России — «Финансирование экстремистской деятельности», добавил источник. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время Леонид Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

14 января 2022 года Росфинмониторинг внес Волкова в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В апреле того же года Минюст РФ внес мужчину в список иностранных агентов.

Ранее жительница Чечни получила шесть лет колонии по делу о финансировании терроризма.