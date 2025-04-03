На отца Леонида Волкова завели уголовное дело

Отец экс-главы «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Михаил подозревается в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В отношении Михаила Волкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации, он подозреваемый», — говорится в сообщении.

О задержании отца иноагента сообщалось 3 апреля. По данным РИА Новости, Михаила Волкова подозревают в финансировании ФБК. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. При этом Леонид Волков утром опровергал факт задержания отца.

Сам он находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала введение нового критерия для признания иноагентом.