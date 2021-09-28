Соратник Навального Волков объявлен в розыск

МВД объявило в розыск Леонида Волкова, организатора митингов в поддержку блогера Алексея Навального, в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело против соратников оппозиционера Алексея Навального: бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального» (организация запрещена в России) Леонида Волкова. Поводом для возбуждения дела стал ролик, на котором Жданов и Волков призвали своих сторонников присылать средства в поддержку запрещенных организаций.

В июне ФБК и «Штабы Навального» были признаны экстремистскими организациями, их деятельность была ликвидирована. В августе решение суда вступило в силу, апелляция защиты организаций была отклонена. Минюст включил их в списки запрещенных организаций. Кроме того Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Навальным, его соратниками и их организациями.

В конце июля Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал Волкова за призывы к массовым беспорядкам. Оппозиционер заявил, что удалять свой канал не собирается, и отметил, что подобные предупреждения пришли всем бывшим и нынешним сотрудникам ФБК.

Уточняется, что Волков сейчас находится за границей. Россия объявила его в межгосударственный (по странам СНГ) и международный розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.