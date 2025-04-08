Жителя Челябинска задержали по подозрению в призывах к терроризму в соцсетях

ФСБ задержала челябинца по подозрению в призывах к терроризму и экстремизму

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали мужчине по подозрению в террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным ведомства, задержанный является сторонником националистических структур. Он публиковал в соцсетях призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдывал или пропагандировал терроризм.

На мужчину возбудили уголовное дело.

Накануне в Орловской области сотрудники ФСБ задержали по делу о призывах к сотрудничеству с Вооруженными силами Украины. По данным спецслужбы, подозреваемый является сторонником украинской террористической организации, он публиковал в соцсетях видеоролики, которые пропагандировали терроризм. Мужчину арестовали.

До этого Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 году по заданиям Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Ранее в Воронеже задержали 20-летнего парня за ролик с поздравлением украинской разведки.