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Суд вынес приговор сотрудничавшим с ФБК журналистам Sota и Reuters

Суд в Москве приговорил журналистов Sota и Reuters к 5,5 года лишения свободы
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k_artemon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нагатинский районный суд Москвы вынес приговоры журналистам, сотрудничавшим с «Фондом борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Антонине Кравцовой (псевдоним — Фаворская), Артему Кригеру, Сергею Карелину и Константину Габову по 5 лет 6 месяцев лет лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Прокуратура запрашивала у суда по 5 лет 11 месяцев колонии каждому репортеру.

Кригер и Фаворская работали на издание Sota (признано в РФ иностранным агентом). Первого задержали в июне по подозрению в работе на ФБК, а затем включили в перечень экстремистов и террористов. Кравцову же следствие обвинило в том, что она якобы искала материалы, снимала и монтировала видеоролики для YouTube-канала Алексея Навального. В ФБК отрицали тот факт, что Фаворская публиковала для них какие-либо видео.

Габов — продюсер новостной службы агентства Reuters. По данным следствия, он тоже участвовал в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК).

Карелин — журналист американского агентства Associated Press. По данным The Guardian, Карелин является гражданином РФ и Израиля. До 2022 года он работал оператором Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) в России.

Ранее в ФРГ журналиста осудили за сатирический фотомонтаж.

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