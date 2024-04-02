Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита Фаворской обжаловала ее арест

Защита журналистки Sota Vision* Фаворской обжаловала ее арест за экстремизм

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Защита журналистки издания Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонины Фаворской (Кравцовой) обжаловала ее арест по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно данным картотеки, поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу журналистки Фаворской. Ей вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе».

Отмечается, что журналистке грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет тюрьмы.

До этого адвокат Федор Сирош сообщал «Газете.Ru», что в ближайшее время планирует обжаловать решение об аресте журналистки издания Sota Vision Антонины Фаворской на два месяца.

По словам адвоката, журналистка не согласна с заключением под стражу, но не падает духом.

Вечером 27 марта Фаворскую задержали на выходе из спецприемника в Сахарово после 10 суток ареста.

Ранее сообщалось, что математика Азата Мифтахова приговорили к четырем годам по статье об оправдании терроризма.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами