Защита Фаворской обжаловала ее арест

Защита журналистки издания Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонины Фаворской (Кравцовой) обжаловала ее арест по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно данным картотеки, поступила апелляционная жалоба на меру пресечения в виде заключения под стражу журналистки Фаворской. Ей вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе».

Отмечается, что журналистке грозит от 300 тысяч рублей штрафа до шести лет тюрьмы.

До этого адвокат Федор Сирош сообщал «Газете.Ru», что в ближайшее время планирует обжаловать решение об аресте журналистки издания Sota Vision Антонины Фаворской на два месяца.

По словам адвоката, журналистка не согласна с заключением под стражу, но не падает духом.

Вечером 27 марта Фаворскую задержали на выходе из спецприемника в Сахарово после 10 суток ареста.

Ранее сообщалось, что математика Азата Мифтахова приговорили к четырем годам по статье об оправдании терроризма.