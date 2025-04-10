Журналистам Sota и Reuters запросили более 5 лет по делу о сотрудничестве с ФБК

Прокурор потребовал назначить сотруднику Sota (признано в РФ иностранным агентом) Артему Кригеру и ряду других журналистов по 5 лет 11 месяцев колонии по делу об участии в работе »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Антонине Кравцовой (псевдоним — Фаворская), Артему Кригеру, Сергею Карелину и Константину Габову по 5 лет 11 месяцев лишения свободы каждому», — говорится в сообщении.

Кригер и Фаворская работали на издание Sota. Первого задержали в июне по подозрению в работе на ФБК, а затем включили в перечень экстремистов и террористов. Кравцову же следствие обвинило в том, что она якобы искала материалы, снимала и монтировала видеоролики для YouTube-канала Алексея Навального. В ФБК отрицали тот факт, что Фаворская публиковала для них какие-либо видео.

Габов — продюсер новостной службы агентства Reuters. По данным следствия, он тоже участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК).

Карелин — журналист американского агентства Associated Press. По данным The Guardian, Карелин является гражданином РФ и Израиля. До 2022 года он работал оператором Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) в России.

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