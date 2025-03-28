Экс-губернатор Свердловской области может стать сенатором

Ura.ru: экс-губернатор Свердловской области Кувайшев может перейти в Совфед

Евгений Куйвашев, ушедший с поста губернатора Свердловской области, может перейти в Совет Федерации и представлять там регион. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на два источника.

С 2022 года область в Совфеде представляет Виктор Шептий.

«Вероятен сценарий, при котором Куйвашев сменит Шептия. А пока Евгений Владимирович поработает в «Ростехе»», — сказал один из собеседников издания.

Второй источник заявил, что Денис Паслер, преемник Куйвашева, может вернуть Шептия из Москвы в регион.

28 марта Куйвашев попрощался со Свердловской областью и коллегами, выступив с эмоциональной речью на церемонии представления нового главы региона Паслера.

26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве. В марте 2019 года он был назначен врио губернатора Оренбургской области, а в сентябре того же года одержал победу на выборах, набрав 65,93% голосов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы ожидается сразу несколько отставок губернаторов.