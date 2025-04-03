Экс-губернатор Куйвашев отказался комментировать слухи о задержании

Бывший свердловский губернатор Куйвашев не прокомментировал новости о задержании

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, покинувший пост на прошлой неделе, воздержался от комментариев по поводу распространившихся сообщений о его возможном задержании. Об этом пишет издание E1.ru.

Слухи, появившиеся в Telegram-каналах, связывают Куйвашева с уголовным делом — по одним данным, в качестве обвиняемого по экономической статье, по другим — как свидетеля.

«Не намерен обсуждать информацию анонимных источников. Все вопросы — к правоохранительным органам», — сказал Куйвашев.

В региональном Следственном комитете заявили, что не располагают данными о деле с участием экс-губернатора. В управлении ФСБ по Свердловской области также отказались от комментариев.

В марте на должно врио губернатора региона был назначен бывший глава Оренбуржья Денис Паслер. Соответствующую должность ему предлагал президент России Владимир Путин. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве.

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области с его успехами в борьбе с потопами в Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что Кувайшев может перейти в Совфед.