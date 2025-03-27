Стало известно, какие травмы получили россияне при крушении батискафа в Египте

РИА: у россиян, пострадавших при ЧП с батискафом в Египте, травмы головы и ушибы

У россиян, пострадавших во время крушения батискафа «Синдбад» у берегов египетского курорта Хургада, диагностировали травмы головы и конечностей, а также ушибы и дыхательную недостаточность. Об этом РИА Новости сообщил источник в управлении скорой помощи Египта.

«Туристы, согласно документам, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло 27 марта около 10 часов утра (11:00 по московскому времени) в километре от берега в Хургаде. По предварительной причине, которую сообщил Telegram-канала Baza, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф. Батискаф перевернулся, в салоне произошла разгерметизация.

В результате травмы получил 21 человек, в числе которых 14 россиян. Также известно о шести погибших, из них пять — граждане России. Личность еще одного погибшего не установлена.

Как заявили в Генконсульстве РФ, после крушения батискафа спасены 38 россиян. Из них 24 туриста развезли по отелям, остальные находятся в больницах.

По данным Telegram-канала SHOT, сиротой остался как минимум один ребенок. В числе погибших оказались супруги Равиль и Кристина Валиуллины. Они вместе с дочкой отправились на экскурсию. Девочке удалось выжить, сейчас она в больнице. В том же медучреждении лежит родственница семьи, которая тоже была на борту.

Ранее была раскрыта стоимость билетов на затонувший в Египте батискаф.